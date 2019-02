Les dons de vie !

Les dons du sang, de plaquettes et de moelle osseuse sont très importants et peuvent sauver des vies… Vendredi 15 février est la journée internationale du Cancer de l’Enfant. L’Ajafec, (l’Association Jurassienne d’Aide aux Familles d’Enfants atteints du Cancer) organise une conférence gratuite et ouverte à tous vendredi à Porrentruy avec Stéphanie Fugain, présidente de l’association Laurette Fugain, du nom de sa fille décédée d’une leucémie en 2002.