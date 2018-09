Trouver l’amour ce n’est pas toujours facile. Mais quand on a entre 65 et 75 ans, c’est peut-être encore plus compliqué.

« Les dames » est un documentaire touchant signé Véronique Reymond et Stéphanie Chuat, un film qui suit cinq femmes, veuves, célibataires ou divorcées, cinq femmes qui se questionnent sur l’amour.

On a rencontré Stéphanie Chuat et on lui a demandé simplement : qui est-elle ?