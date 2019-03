Les couleurs de la thérapie

Une lésion cérébrale va souvent créer des séquelles visibles ou pas, et une personne va pouvoir éloigner ses frustrations et ses peines notamment grâce à l’art-thérapie et à la création artistique. Nous vous proposons une rencontre avec Florence Gaist, responsable des ateliers créatifs de l’association Fragile Suisse. Selon elle, l’art va permettre aux personnes de mettre en lien leur lésion cérébrale avec leur propre créativité.