Les combats humanitaires de Marcel Junod

Marcel Junod était un médecin neuchâtelois, spécialisé dans la chirurgie, délégué du CICR dès les années 30. Son engagement sera très remarqué, notamment dans la guerre en Ethiopie, celle d’Espagne et la deuxième guerre mondiale. Il est le premier à découvrir les horreurs d’Hiroshima et de Nagasaki. Un film lui est consacré : « Docteur Junod, le troisième combattant. »

Ce documentaire réalisé par Romain Guélat et Jean-François Berger a demandé pas loin d’une dizaine d’années de travail de productions et de recherche d’archives au cœur du CICR, mais également à la RTS. Sans oublier les archives personnelles et le livre de Marcel Junod…