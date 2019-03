Les apnées qui troublent le sommeil !

Les objectifs de la Journée Suisse du Sommeil sont de favoriser le dépistage des troubles du sommeil, améliorer la reconnaissance des troubles du sommeil et surtout informer et sensibiliser le public sur le rôle clé du sommeil… Un des syndromes perturbateur du sommeil est l’apnée obstructive du sommeil qui touche environs 4 à 5 % de la population soit environs 120'000 personnes en Suisse. Nous vous proposons de découvrir les causes et conséquences de ces apnées du sommeil avec le Docteur Christophe Brossard, pneumologue.