Les aînés gourmands racontent !

C'est à Bassecourt, à la Résidence Claire-Fontaine que nous avons rencontré les aînés qui participent à un projet initié avec le Musée Jurassien d'Art et d'Histoire. Les objets de la vie quotidienne qui sont en lien avec la cuisine et l'alimentation ont éveillé en eux des histoires et des souvenirs gourmands. Le tout a été récolté par écrit, puis enregistré par un musicien, Pascal Lopinat. Le tout fait l'objet d'une savoureuse création sonore, et d'une rencontre à déguster dimanche à 15 heures au musée.