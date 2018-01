Le rire et la satire pour croquer le racisme !

La famille Mukuna est arrivée en Suisse il y a plus d’une trentaine d’année et vivait dans le quartier Denis de Rougemont à Neuchâtel. Un quartier multiculturel, qui a forgé l’esprit du jeune Christian qui est notre invité. Rencontre avec l’artiste qui présentait son spectacle AOC, un spectacle qui parle de racines et d’ouverture sur le monde…