Le nouvel hélicoptère de la REGA ne craint ni les nuages,ni le brouillard...

C’est un véritable concentré de technologie avec une double turbine qui permet d’avoir plus de réserve au niveau de l’énergie et des possibilités. Sensiblement plus performant. Le H-145 améliore encore la sécurité en mission. Dans le domaine de l’avionique et de la navigation, le H-145 est équipé d’un pilote automatique à quatre axes et peut voler avec une procédure d’approche assistée par satellite très précise.