Le métier fascinant de danseuse...

L'association de danse Temps Liés organise une conférence ce vendredi soir à l'école de danse Inès Meury-Bertaiola à Delémont. « Une vie de danseur : parcours, formation, obstacles et rebondissements » est le titre de cette rencontre. L'occasion d'entendre trois danseurs et danseuses professionnels s'exprimer sur leur parcours et leurs souvenirs de danse. Luce Bertaiola-Monnerat et Géraldine Kläy Dunkel sont venues nous parler de leur passion artistique qui est devenu leur métier.