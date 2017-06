Le glaucome : une maladie à ne pas prendre à la légère !

La cataracte, La Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age appelée DMLA, le strabisme, le glaucome sont les maladies les plus courantes dont on parle chez les ophtalmologues. Nous nous intéressons ce matin plus précisément au glaucome, maladie que l’on peut prévenir, qu’il faut prendre au sérieux, car à terme, il y a risque de cécité. Il est toutefois parfaitement possible de prévenir cette maladie, pour en savoir un peu plus nous invitons ce matin le docteur Claude Schwarz, médecin-ophtalmologue