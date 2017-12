Se faire plaisir avec des douceurs même si on est intolérant au gluten ou au lactose, c’est possible et on vous le prouve avec un livre intitulé « Les recettes du bonheur », paru aux Editions Favre. Des recettes proposées par Anita Lalubie, la pétillante pâtissière de l’émission Al Dente.

Anita Lalubie est l'invitée de Format A3: