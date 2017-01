Le Dentiste qui s'occupait des dents d'Ötzi...

Roger Seiler a suivi des études de médecine dentaire et de l’histoire de l’art, puis il s’est penché sur les questions concernant les maladies dont ont pu souffrir les peuples notamment dans l’Egypte ancienne. Il participe régulièrement à des campagnes archéologiques en Egypte et dans la vallée des rois et collabore au Swiss Mummy Project. Roger Seiler avoue avoir une chance unique de travailler sur les dentitions des momies… grâce à sa passion pour l’histoire et les dentitions…