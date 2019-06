La solitude des aînés

La solitude des personnes agées est une réalité qu'il faut changer.

La solitude auprès des communautés plus âgées pèse sur leur santé mentale et physique. Il est donc important que les personnes du troisième âge soient solicitées et qu'on les encourage à sortir et à voir du monde.

Pro Senectute met en place des ateliers, forum et idées pour que les institutions et les communes mettent en place des structures pour éradiquer cette solitude.

Rencontre avec Sylvia Wicky, infirmière pour la promotion de la santé et la prévention pour vieillir en forme au sein de prosenectute :