La schizophrénie : Une fraction de la pensée

Gilles Favre habite dans le vallon de St-Imier, une enfance heureuse et même sportive. A l’âge de 13 ans il commence d’avoir des hallucinations… et dans son adolescence il va suivre son automédication qui passe par la drogue et l’alcool. Il raconte sa descente aux abysses dans son livre. Sa vie passe aujourd’hui par une hygiène de vie très stricte : médicaments, beaucoup de repos, pas de stress pas d’alcool. Actuellement pour lui, c’est la valse des médias, journaux, radio et télévision, donc un grand coup de projecteur sur sa maladie