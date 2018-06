Être plus proche de ses patients, instaurer un dialogue, de la confiance, s'intéresser à l'humain dans sa globalité, trouver la cause et ne pas soigner que les symptômes, c'est ce qu'on nomme la médecine holistique.

Le Dr Rudolf Feer Médecin-chef en Chirurgie générale et Chirurgie vasculaire à l’hôpital du Jura était notre invité pour parler de son approche holistique de la médecine, rencontre :