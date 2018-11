La grève de 1918

Ce mouvement de grève qui a impliqué 250’000 travailleurs se forme dans le contexte de fin de guerre en Europe, une année après la révolution d’octobre en Russie et d’autres révolutions dans des pays comme l’Allemagne ou l’Autriche. Cet évènement de l’histoire Suisse fait l’objet d’un livre signé par Jean-Claude Rennwald, journaliste et politologue, et Adrian Zimmermann, historien. Son titre : "La Grève générale de 1918 en Suisse, histoire et répercussions." Les auteurs donnent une conférence ce mardi au musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont.