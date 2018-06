La planète va mal. Entre les énergies fossiles de plus en plus rares, l'économie mondiale qui s'essouffle, le réchauffement climatique, on ne peut pas dire que ce soit la joie. Mais est-ce la fin du monde ?

Nous découvrons aujourd'hui ce qu'est la collapsologie.

Pour en parler nous recevons Michel Maxime Egger, responsable transition intérieur au sein de l’association Pain pour le prochain :