L'heure : Un art unique !

Monika Leonhardt a donc étudié l’histoire, la littérature et l’histoire de l’art à Constance et à Zurich. De 2005 à 2015, elle est responsable du Musée de l’horlogerie Beyer à Zurich. Aujourd’hui, elle consacre son temps à la réalisation de visites guidées et à la rédaction de textes sur l’art et l’histoire de l’horlogerie.