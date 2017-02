Dans les cantons de Vaud, du Valais et de Neuchâtel, les électeurs vont renouveler leurs autorités cantonales. Les affiches présentant les candidat(e)s vont fleurir. Et Format A3 s'intéresse à l'image transmise par ceux et celles qui briguent des mandats politiques.

Pour nous éclairer sur ce sujet, notre invitée est Sandra Perez Chitra, conseillère en image personnelle chez Poll&Mera: