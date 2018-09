L'Oceanum de Bâle : Grand éco-système marin

Le jardin zoologique de Bâle est porteur de ce projet d'Oceanum. Olivier Pagan est médecin-vétérinaire, directeur du zoo de Bâle, et ce soir il présente le nouveau projet lors d’une conférence qu’il donne au Musée Jurassien d'Art et d'Histoire à Delémont.Olivier Pagan rapelle que de nos jours, un zoo n’est pas uniquement un lieu de flânerie et de visite pour les familles. C’est aussi un endroit de recherches, de formation et d’initiation aux valeurs de la nature.