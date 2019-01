L'Etude SELODY

L’étude est nommée SELODY pour "Etude sur l'influence des déficiences visuelles et de la surdicécité sur la vie et le maintien des couples". 200 couples sont recherché en Suisse pour répondre à cette étude. Quel est son but ? Qu’est-ce que doivent révéler ces réponse ? C’est ce que nous découvrons en compagnie de Monsieur Stefan Spring, responsable de la recherche à l’UCBA.