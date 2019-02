Il a vaincu la tétraplégie

A 17 ans, Marc-Olivier Perotti est un adolescent passionné de musique. Il joue de la batterie, comme son idole Phil Collins, dans le groupe Clins d'oeil.

En 1984, avant un stage de musique en Hollande, il part en vacances avec la famille de son ami François. Et un plongeon dans la mer fait basculer son destin. Sa tête heurte une dune de sable. Et il se retrouve tétraplégique. Un état qu’il va réussir à surmonter, et il raconte ce combat dans un livre "J’ai vaincu la tétraplégie, mon incroyable combat vertical", publié aux éditions Favre. Marc-Olivier Perotti est l'invité de Format A3: