Blaise Droz est journaliste, vidéaste, naturaliste, et passionné de faune sauvage et d’Asie, il nous propose une conférence intitulée : « Humains et éléphants : de l’idylle au conflit » mardi 12 juin à 19h30 au Cip à Tramelan.

