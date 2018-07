Grillez en sécurité !

La saison des grillades est en effervescence depuis quelques semaines, et si la grillade est un bonheur pour le goût et la convivialité, elle peut, si l’on n’est pas très attentif, être à l’origine de dégâts… petits ou grands. Pour profiter de tout cela en toute sécurité et pour éviter les accidents, nous accueillons Nicolas Kessler, porte-parole du Bureau de Prévention des Accidents.