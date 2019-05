Qu'est-ce que le bonheur ? De quoi avons-nous besoin pour être heureux ?

C'est la questions lancée par Helvetas et l’exposition « Global Happiness : de quoi avons-nous besoin pour être heureux » que l'association propose.

Nicole Rossi chargée de communication événementielle et des bénévoles au sein d’Helvetas était notre invitée. Avec elle on a voulu savoir ce qu'est le bonheur et ce que propose cette exposition visible jusqu’au 1er mars 2020 au Naturama Argovie à Aarau et ensuite ponctuellement dans différents musées de Suisse.