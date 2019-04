Plus de données, plus de rapidité, la 5G est annoncée en Suisse comme une étape incontournable de la révolution numérique. Mais de plus en plus de voix s'élèvent pour questionner l'impact sur la santé et sur l'environnement d'une telle technologie.

Format A3 fait le point avec Robin Eymann, spécialiste des télécommunications à la Fédération romande des consommateurs: