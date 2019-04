Fadas, les Marseillais?

Et si l’UNESCO décidait de déclasser l’œuvre de Le Corbusier ?

Cette œuvre est inscrite au patrimoine mondial de l’humanité depuis juillet 2016, avec 17 sites répartis sur différents pays.

En cause, un projet immobilier proche, trop proche, de la Cité Radieuse à Marseille.

Le Corbusier et l’UNESCO, on en parle avec Jean-Daniel Jeanneret, architecte du patrimoine, et grand artisan de la candidature des villes de la Chaux-de-Fonds et du Locle, dont l'urbanisme horloger est inscrit à l'UNESCO depuis 10 ans: