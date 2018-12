Elles font partie du paysage, mais ne sont plus en services. Il y a longtemps qu'elles ne distribuent plus d'essence, mais on compte une quarantaine de stations-services rien qu'en Ajoie. Benoît Monnin propose une exposition de photographies noir/blanc qui met en lumière ces témoins du passé. A voir dès ce mercredi au sous-sol de l'Hôtel-Dieu à Porrentruy.