Quand on perd ses parents, on est orphelin, quand on perd son conjoint ou sa conjointe, on est veuf ou veuve. Mais quand on perd un enfant, la langue française n’a pas de mot pour qualifier ce drame.

Et ce drame sans mot, Léa Candaux Estevez le vit depuis un an. Elle organise dimanche 26 mai, à la Neuveville, une projection du film "Et je choisis de vivre", un film où l'on suit Amande et son ami réalisateur Nans Thomassey dans une marche, à la recherche du sens qu'on peut apporter au deuil.

Nans Thomassey et Léa Candaux Estevez sont les invités de Format A3: