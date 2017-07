"Et à la fois je savais que je n'étais pas magnifique" est le premier roman Jon Monnard, un roman publié aux éditions de l'Age d'Homme. Ce jeune fribourgeois d'origine a fait des études de libraire, puis de design. Féru de littérature il n'a jamais caché son envie d'écrire…Tout jeune déjà il passait des heures à écrire afin d'exorciser ses soucis d'enfant. Plus tard, il découvre la plume de Scott Fitzgerald auquel il voue une grande admiration. Sandra a eu la chance de rencontrer le jeune auteur, l'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur le livre et sur ce charmant jeune homme qu'est Jon Monnard.

Et Sandra a commencé par lire pour nous ce premier roman :