Cinéma ce matin avec la nouvelle comédie dramatique du réalisateur français Pierre Salvadori intitulée « En liberté ! » qui sort en salle.

L’histoire, c’est celle d’Yvonne inspectrice de police récemment veuve de Jean Santi policier et héros de la ville. Santi se révèle être en fait un ripou et Yvonne va alors vouloir rétablir la vérité et rattraper les injustices qu’a laissées derrière lui son défunt mari.

La comédienne Adèle Haenel qui interprète Yvonne et le réalisateur Pierre Salvadori nous ont accordé un entretien, on a demandé à ce dernier d’où lui venait l’idée de ce film :