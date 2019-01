Format A3 vous emmène tout schuss à Wengen. La station des Alpes bernoises accueille une étape du cirque blanc, avec le grand rendez-vous de la descente du Lauberhorn prévue samedi à 12h30.

Wengen reste une halte particulière au programme de la Coupe du monde messieurs de ski alpin. La descente du Lauberhorn est en effet la plus ancienne du circuit, mais aussi la plus longue puisqu'elle mesure plus de 4 kilomètres.

Sur place, notre envoyé spécial, Adrien Juvet: