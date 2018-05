Drôle de cuisine !

Les Vamp, était un duo de femmes qui a fait rire la francophonie dans les années 80 et 90. Gisèle et Lucienne étaient célèbres pour leur côté médisante… Après une pause et une séparation des deux Vamps, le hasard a réuni Lucienne et Solange, la nièce qui est encore marquée par ses années de pensionnat. Les deux femmes sont les invitée d’une émission de télé-réalité… et de Format A3 !