Format A3 prend la mer ce matin, avec une régate baptisée la Transquadra. Cette course transatlantique à la voile est réservée aux marins amateurs âgés de plus de 40 ans, une course organisée tous les 3 ans. Le départ de la 2ème étape, entre Madère et la Martinique sera donné samedi 10 février.

Et parmi les participants, un équipage neuchâtelois, composé de Nedeljko Mahmutovic et Olivier Hausheer. Ils sont nos invités en direct de Madère: