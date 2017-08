Détecter les troubles du langage chez les personnes âgées

D’ici 2050, sur la planète, on estime qu’il y aura plus de 2 milliards de personnes âgées de plus de 60 ans, cela représente par rapport à aujourd'hui. Et cela va augmenter drastiquement le nombre de personnes atteintes des différentes pathologies liées à la vieillesse comme les différentes formes de démence ou les maladies comme Alzheimer. D’où l’importance de les détecter le plus rapidement possible. Et une équipe de chercheurs vient de divulguer un test de dépistage des troubles du langage. Parmi eux, Marion Fossard, professeur au centre de logopédie de l’Université de Neuchâtel.

Elle commence par nous expliquer à quels besoins répond ce tout nouveau test: