Si à cette période de l’année, vous avez envie de faire des travaux dans vos jardins, attention aux oiseaux et à leurs nids!

De nombreuses communes encouragent leurs habitants à tailler arbres et arbustes, ce qui peut être fatal aux oisillons.

Et l’association Birdlife met en garde et donne des conseils. On en parle avec Eva Inderwildi, cheffe de projets chez Birdlife suisse: