Michael Beuchat est un vidéaste amateur et ia réaliséun film documentaire « De feu et de fonte ». Un film historique qui retrace la vie ouvrière de l’usine VonRoll établie depuis 1843, sur le site de Choindez. Ce film ne dévoile pas que des images d’usine, il évoque aussi toute la vie associative du village. Il y avait à Choindez une troupe de théâtre, des clubs de sport, un magasin et même un hôpital qui par la suite est devenu une garderie. On vivait, on travaillait, et on passait ses dimanches à Choindez car tout était à disposition.