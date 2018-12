Conseils en image et solidarité

Depuis 2016, l’entreprise Poll&Mera dispense des conseils en image tant aux particuliers qu’aux entreprises.

A la tête de cette entreprise, Sandra Pérez Chitra, une femme ouverte sur le monde et qui souhaite partager ses compétences avec le plus grand nombre, y compris avec les plus démunis.

Sandra Pérez Chitra est l'invitée de Format A3: