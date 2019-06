Comment va évoluer le climat en Suisse ?

Aurons-nous un bel été ? Et de la neige en hiver ? Les saisons seront toujours les mêmes dans 40 ou 50 ans ? Le réchauffement climatique impact la Suisse ?

Nous avons voulu en savoir plus sur notre présent et notre avenir avec Isabelle Bey cheffe du centre régional ouest de l’office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse pour le département fédéral de l'intérieur :