Après la présentation de petits outils permettant de réaliser des pièces de monnaie, les enfants ont suivi un itinéraire qui les amenaient à découvrir les précieuses pièces du musée avant de découvrir le trésor. Ces chères petites têtes blondes sont accueillies et accompagnées de Noé Décosterd, étudiant en histoire et en histoire de l’art à l’université de Neuchâtel. Il prépare un master en science historique, et actuellement il collabore au musée à Delémont. On l’a suivi hier après-midi animant cette chasse au trésor suivie par une trentaine d’enfants…