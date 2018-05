Dès son plus jeune âge, Blaise Schüll découvre les bonheurs de la course à pied. S'il a gagner de nombreuses courses, il a également voyagé à travers le monde afin de partager les passions de la table et du sport. Blaise est un gourmand de la vie, il aime la croquer à pleines dents... mais le plat présenté doit dévoiler une certaine finesse. Un esprit fin dans un corps sain et une belle table... La recette de ses belles réussites.