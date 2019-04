Vous avez rangé les skis, et vous avez les baskets qui vous démangent! La saison des compétitions populaires de course à pied va reprendre. Et une bonne préparation passe aussi par l'assiette! Faut-il modifier son alimentation pour être performant? Que devrait-on boire et manger avant, pendant et après la course? Format A3 reçoit la diététicienne Séverine Chédel: