Artistes en plein air...

On pose la question aujourd’hui dans Format A3, deux jours avant la 19ème édition du festival des artistes de rue qui a lieu dimanche dans les rues de la vieille ville à Delémont. Ils viennent de Suisse et d’ailleurs… ils sont jongleurs, comiques et parfois poètes… nous vous proposons les points de vue d’Anita Bertolami, Samuelito, et Pascal Rousseau, le bateleur circassien que nous avons atteint alors qu’il conduisait son camion en direction de notre pays…