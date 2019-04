Alexandra Lamy et José Garcia dans Format A3!

Format A3 vous emmène découvrir le nouveau film d’Eric Lavaine, Chamboultout.

En têtes d’affiche, Alexandra Lamy et José Garcia. Ils forment un couple dans ce film inspiré d’une histoire vraie, celle d’une famille dont la vie est bouleversée par un accident qui arrive au père. Le père se réveille après un coma, aveugle, et avec des troubles cognitifs, notamment la perte de la mémoire immédiate. Et Béatrice, sa femme, fait face et tient tout le monde à bout de bras. Elle décide d’écrire son histoire, un livre que ses amis vont découvrir lors de leurs vacances entre potes. Avant d’entendre Alexandra Lamy et José Garcia, voici le réalisateur, Eric Lavaine :