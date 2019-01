Des ballonnements, des problèmes digestifs, un manque d’appétit: vous soupçonnez le gluten d’être la cause de vos problèmes, et, effectivement, en abandonnant les aliments contenant du gluten, vous vous sentez mieux. Sauf que vous vous trompez peut-être d’ennemi! Certains sucres, les fodmaps, peuvent être la cause des désagréments subis. On fait le point avec la diététicienne Séverine Chédel: