2800 km sur deux roues en direction du Portugal

Des cols, des villages et des rencontres parfois insolites, Anne Frésard partage tout cela avec de magnifiques photos et des souvenirs qu’elle présente soutenus par un diaporama. Un vélo bien équipé et surtout chargé d’habits, d'un réchaud, un peu de nourriture et un appareil de photo… Ce voyage n’est pas le premier qu’elle effectue à la force de ses deux jambes.