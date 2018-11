14 novembre, journée mondiale du diabète

Le 14 novembre 1922, deux scientifiques, Frederick Banting et Charles Best développaient la théorie à l’origine de la découverte de l’insuline.

Et depuis 1991, devant la multiplication des cas de diabète, la date du 14 novembre a été retenue pour la journée mondiale du diabète, une des plus importantes campagnes de sensibilisation à cette maladie chronique et silencieuse.

Le diabète est en lien étroit avec l’alimentation. Et juste avant cette journée mondiale, nous vous proposons les conseils de la diététicienne Séverine Chédel: