13, le retour d'Indochine!

Indochine est de retour avec un 13ème opus sorti vendredi 8 septembre. Un album qui s’appelle …13! C'est notre album de la semaine, que vous pouvez tenter de gagner sur notre site internet. Et nous avons eu le plaisir de rencontre deux des membres d'Indochine. Nicola Sirkis, le fondateur du groupe dont on vous proposera l'entretien mercredi dans Décibel, Bulle de Folie et Gin Sonic…et également Oli de Sat. Oli de Sat qui a la particularité d’avoir rejoint le groupe alors qu’il était un fan qui dessinait des pochettes et qui remixait les titres pour son plaisir :