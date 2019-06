Wimbledon, le wakesurf et la CAN

Le blanc sera de rigueur pour les amoureux de tennis : le tournoi du Grand Chelem de Wimbledon commence lundi ! Bernardin Allemann, journaliste pour la RTS sera avec nous pour évoquer les chances de Roger Federer et des Suisses. Le Français Pierre-Hugues Herbert est également l’invité de Cap Sport avant de jouer le double avec Andy Murray pour le retour du Britannique à domicile après son opération de la hanche.

On ira se rafraîchir dans le lac de Neuchâtel à la découverte du « wakesurf ». Vous ne savez ce que c’est ? On vous explique tout à l’occasion du Swiss Wakesurf Contest qui a lieu ce week-end.

Puis on repartira sous les chaleurs étouffantes de la CAN, la Coupe d’Afrique des Nations de football qui se déroule actuellement en Égypte. On en profitera pour faire un point sur l’évolution du foot africain avec l’entraîneur hispano-suisse et sélectionneur de la République Centrafricaine Raoul Savoy.