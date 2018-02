C’est parti pour 17 jours de compétition ! Les Jeux olympiques de PyeongChang sont ouverts depuis ce vendredi midi. On va se plonger dans cette ambiance avec Jan Haesler, l’un de nos envoyés spéciaux sur place.

Et puis en seconde partie d'émission, on part à la découverte d’une discipline en plein essor, le ski alpinisme. Il y a de plus en plus d’adeptes en Suisse, ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes de sécurité...